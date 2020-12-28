Ларионов - после поражения от Чехии: Сборной России надо больше забивать, в том числе в большинстве

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча против Чехии на чемпионате мира.

«Чехи сыграли очень здорово в обороне, очень организованно. Мы поговорили с ребятами после поражения, будем еще говорить. У нас нет опасений по поводу нашей команды. Но нам нужно быть более нацеленными на ворота. Аскаров невероятно сыграл в этих двух матчах. К нему никаких вопросов нет. Нам надо больше забивать, в том числе в большинстве. Будем над этим работать», — цитирует наставника Sport24.ru.

Напомним, российские хоккеисты уступили чехам со счетом 0:2.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.

В своем следующем матче на турнире российская сборная встретится с Австрией 30 декабря. Игра начнется в 5:30 мск. Чехи днем ранее сыграют с американцами.