Игорь Ларионов: Строго не будем судить защитников, которые ошиблись в матче против Чехии

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов заявил, что у российских хоккеистов не было недонастроя в проигранном матче против Чехии на чемпионате мира.

«Недонастроя не было. В прошлом году мы тоже проиграли чехам. Это исторически непростой для нас соперник. Вопрос недооценки соперника даже не стоял. Ребята старались и делали все возможное.

По поводу пропущенных голов: перед первым мы две минуты атаковали, затем случилась контратака. К сожалению, такое случается. Хорошо, что это произошло сейчас, а не в финале. Ошибаются все. Строго не будем судить защитников, которые сегодня ошиблись. Для нас это поражение будет неплохим уроком», - цитирует наставника сборной России Sport24.ru.

Напомним, российские хоккеисты уступили чехам со счетом 0:2.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.