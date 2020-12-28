Главный тренер сборной Чехии: В матче с Россией наши ребята выкладывались на 100%

Главный тренер молодежной сборной Чехии Карел Млейнек похвалил свою команду за победу над Россией на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«Хоффер, как и другие игроки сборной, сыграл здорово. Это была непростая игра для нас, но все ребята выполнили задачу на матч. Наши ребята выкладывались на 100%. Было несколько удалений, которых не должно было быть. Но все равно мы выиграли», — цитирует Млейнека Sport24.ru.

Напомним, российские хоккеисты уступили чехам со счетом 0:2.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.

В своем следующем матче на турнире российская сборная встретится с Австрией 30 декабря. Игра начнется в 5:30 мск. Чехи днем ранее сыграют с американцами.