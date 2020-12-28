Вратарь сборной Чехии Паржик признан лучшим игроком матча против России

Голкипер молодежной сборной Чехии Лукаш Паржик признан лучшим игроком матча против России на чемпионате мира.

Вратарь отразил все 30 бросков по своим воротам и помог своей команде одержать победу со счетом 2:0.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.

В своем следующем матче на турнире российская сборная встретится с Австрией 30 декабря. Игра начнется в 5:30 мск. Чехи днем ранее сыграют с американцами.