Третьяк - о поражении России от Чехии: Команда не была заряжена на победу

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение российской сборной от команды Чехии на молодежном чемпионате мира.

«Поражение для всех неожиданное, но хоккей есть хоккей. Хочу сказать, что команда была не заряжена на победу. Каждый думал, что сейчас мы выиграем, и не было 100-процентной отдачи, игра выглядела с нашей стороны академичной. Чего-то не хватило в завершающей фазе: много ошибок, надо было изнутри из себя все доставать. Все игры на этом чемпионате еще раз показывают, что каждый матч является финалом», - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, российские хоккеисты уступили чехам со счетом 0:2.

В турнирной таблице группы В у Швеции, США, России и Чехии стало по три очка. При этом скандинавская команда провела на одну игру меньше.

В своем следующем матче на турнире российская сборная встретится с Австрией 30 декабря. Игра начнется в 5:30 мск. Чехи днем ранее сыграют с американцами.