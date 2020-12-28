Ковальчук прибыл в расположение «Авангарда» (фото)

Новичок «Авангарда» Илья Ковальчук прибыл в расположение клуба в подмосковной Балашихе.

Пресс-служба омичей сообщает, что в понедельник форвард пройдет медосмотр, а во вторник проведет первую тренировку с командой.

Илья Ковальчук уже в Москве! Сегодня нападающий «Авангарда» пройдёт медосмотр, а завтра проведёт первую тренировку с командой. Ждём 🤗 pic.twitter.com/BpN5s1804h — ХК Авангард (@hcavangardomsk) December 28, 2020

Напомним, в прошлом сезоне Ковальчук успел поиграть за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». В составе «Кэпиталз» он провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.