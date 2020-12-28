Ортио, Диц и Гранлунд признаны лучшими игроками 15-й недели регулярного чемпионата КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов 15-й недели регулярного чемпионата.

Среди вратарей лучше всех проявил себя Йони Ортио из «Барыса». Голкипер отразил 94,68% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,66 и помог своей команде одержать три победы в трех матчах.

Одноклубник Ортио Даррен Диц стал лучшим защитником. В четырех матчах хоккеист набрал 4 (2+2) очка и заработал показатель полезности +2.

Маркус Гранлунд из «Салавата Юлаева» назван лучшим нападающим недели. В трех матчах форвард набрал 7 (5+2) очков.

Лучшим новичком был признан спартаковец Артем Сериков. В активе хоккеиста 2 (1+1) очка в трех играх при показателе полезности +3.