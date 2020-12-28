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28 декабря 12:44
автор: Юрий Нечаев

Тарасенко - о травме плеча: Наконец-то нашли причину проблемы

Форвард перенес за карьеру уже три операции на плече.

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Восстановление идет по плану. Сейчас, когда делали операцию, исправили то, что было сделано раньше. Наконец-то нашли причину проблемы. Врачи говорят, что все будет нормально. Надеюсь, что скоро уже буду готов играть. Я каждый день езжу на арену. Провожу разные тренировки, в том числе и с плечом связанные. Но пока не катаюсь. В скором времени планирую выйти на лед.

Я знаю хоккеистов, которые пропускали и больше времени, чем я. И ничего — возвращались. Я разговаривал с врачами и больше им склонен доверять, чем тем, кто говорит, что я не выйдут на прежний уровень», - приводит слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с сезона-2012/13. В 2019 году россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне из-за травмы Тарасенко провел лишь 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков.

Добавим, что сезон в НХЛ стартует 13 января.

источник: Sport24.ru
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