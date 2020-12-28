Канарейкин объяснил поражение молодежной сборной России в матче с Чехией

Отметим, что после двух встреч подопечные Игоря Ларионова набрали три очка. В стартовой игре они обыграли США со счетом 5:3.

– Уже второй турнир кряду чехи обыгрывают наших ребят. Понятно, что поражение неприятное, но, наверное, будем смотреть в перспективе соревнований – чем раньше тренерский штаб увидит, что необходимо улучшать, тем лучше для коллектива.

Во-первых, негоже на ноль играть в атаке – недоработали этот компонент. Во-вторых, не доставляли шайбу на пятак, соперник нас просто не подпускал к себе. В-третьих, большинство было беззубое, что, конечно, отразилось на итоге, – цитирует Канарейкина News.ru.

Напомним, что турнир проходит в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. 30 декабря Россия сыграет против команды Австрии. Начало встречи – 05:30 мск.