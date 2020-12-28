Нападающий «Сибири» Первушин объявил о завершении карьеры

Официальный сайт ХК «Сибирь» сообщил о том, что нападающий новосибирской команды Владимир Первушин принял решение завершить карьеру.

«Мы говорим Владимиру огромное спасибо за его самоотверженную игру и рады, что он принял решение остаться в любимой профессии и попробовать свои силы в работе с юными хоккеистами детской школы «Сибири». Клуб окажет всестороннюю поддержку Владимиру в его становлении на новом поприще! Желаем Владимиру Первушину успехов и покорения новых профессиональных рубежей», – сказано в сообщении пресс-службы «Сибири».

Ранее Первушин выступал за «Авангард», «Зауралье», «Адмирал», «Югру» и «Амур». В «Сибирь» нападающий перешел в 2016 году после одного сезона в хабаровском клубе.

Всего Владимир провел в КХЛ 560 матчей, набрав 76 очков (41+35). В нынешнем сезоне он сыграл 14 матчей в регулярном чемпионате, забросив одну шайбу и сделав две результативные передачи.