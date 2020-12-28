«Сибирь» обыграла в гостях «Барыс», прервав серию казахстанского клуба из пяти побед

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» на своем льду проиграл «Сибири» с результатом 1:3.

Канадский нападающий казахстанского клуба Мэтт Фрэттин открыл счет на 4-й минуте, однако команда из Новосибирска одержала волевую победу. На 32-й отличился Ефим Гуркин, а на 41-й – Дмитрий Саюстов.

Ну а за 14 секунд до конца основного времени Микаэль Руохомаа направил шайбу в пустые ворота.

«Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, а «Сибирь» – девятое. У казахстанского клуба, который ранее одержал пять побед подряд, 43 очка после 37 матчей. Новосибирская команда набрала 40 очков, сыграв 41 встречу.

30 декабря «Барыс» примет» магнитогорский «Металлург». «Сибирь» 3 января сыграет в гостях с «Нефтехимиком».