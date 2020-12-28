ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 декабря 18:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Сибирь» обыграла в гостях «Барыс», прервав серию казахстанского клуба из пяти побед

Команда Николая Заварухина выиграла три из последних четырех матчей.

В регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» на своем льду проиграл «Сибири» с результатом 1:3.

Канадский нападающий казахстанского клуба Мэтт Фрэттин открыл счет на 4-й минуте, однако команда из Новосибирска одержала волевую победу. На 32-й отличился Ефим Гуркин, а на 41-й – Дмитрий Саюстов.

Ну а за 14 секунд до конца основного времени Микаэль Руохомаа направил шайбу в пустые ворота.

«Барыс» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, а «Сибирь» – девятое. У казахстанского клуба, который ранее одержал пять побед подряд, 43 очка после 37 матчей. Новосибирская команда набрала 40 очков, сыграв 41 встречу.

30 декабря «Барыс» примет» магнитогорский «Металлург». «Сибирь» 3 января сыграет в гостях с «Нефтехимиком».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) – «Сибирь» (Новосибирск) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Фрэттин, 03:26 – 1:0. Гуркин (Руохомаа, Пуустинен), 31:07 – 1:1. Саюстов (Чесалин), 40:48 – 1:2. Руохомаа, 59:46 (в пустые ворота) – 1:3.

Вратари: Ортио – Сятери.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi RS7-R от ABT еще ярче, агрессивнее и мощнееСколково пополнился новым резидентом - LEASEPOINTМинеев и Исмаилов заплатят штраф за потасовку на турнире в МосквеПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуЛарионов высказался после сенсационного поражения от ЧехииРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика