Алексей Житник: Ларионов возрождает классический советский хоккей

Бывший нападающий «Лос-Анджелеса», «Баффало» и нескольких других клубов НХЛ Алексей Житник прокомментировал поражение сборной России от Чехии на молодежном чемпионате мира.

«Я бы все равно выделил главного тренера Игоря Ларионова, – отметил Житник в интервью для Russia-hockey.ru – Много говорят о том, что он упрямо возрождает классический советский хоккей, построенный на контроле шайбы, комбинациях и атакующей игре. Кто-то этому даже удивляется, ведь в последние десятилетия хоккей в России стал более простым и закрытым.

Я не очень внимательно слежу за КХЛ, но заметил, что в лиге многие команды играют просто и от обороны, иногда просматривается и классический откат. Так что удивление понятно.

Мне бросилось в глаза, что сборная Ларионова, наоборот, действует очень активно, не отказывается от шайбы, стремится брать ее под контроль.

В таком стиле Игорь играл в СССР, а потом перенес его на НХЛ. Ничего удивительного. Кстати, в те времена именно чехословаки были для советской сборной наиболее неудобными».