Две голевые передачи Дацюка помогли «Автомобилисту» всухую обыграть «Амур» (видео)

Хоккеисты «Автомобилиста» обыграли «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:0.

В составе екатеринбургского клуба заброшенными шайбами отметились Алексей Макеев (9-я и 45-я минуты) и Питер Холланд (47).

Отметим, что голкипер Якуб Коварж отразил 35 бросков и записал на свой счет шестой «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Автомобилист» набрал 48 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур», имея в активе 31 очко, занимает десятое место.

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