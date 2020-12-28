«Авангард» обыграл «Трактор» благодаря дублю Секача (видео)

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» в Балашихе обыграл «Трактор» с результатом 5:3.

По ходу матча хозяева выигрывали 3:0. Иржи Секач открыл счет на 13-й минуте. На 26-й отличился Клим Костин, а на 36-й – Алексей Емелин.

Далее «Трактору» удалось отыграться. Авторами заброшенных шайб стали Ярослав Косов (39), Алексей Бывальцев (48) и Виталий Кравцов (53).

Судьбу встречи в итоге решил чешский нападающий «Авангарда» Секач, отличившись в формате пять на три на 56-й минуте. Окончательно победу команды Боба Хартли обезопасил Кирилл Семенов, поразив ворота Ивана Федотова на 58-й.

Секач к своему дублю добавил одну результативную передачу, а канадский форвард омского клуба Корбан Найт отметился тремя ассистами.