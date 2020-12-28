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28 декабря 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» обыграл «Трактор» благодаря дублю Секача (видео)

Омский клуб занимает второе место в Восточной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» в Балашихе обыграл «Трактор» с результатом 5:3.

По ходу матча хозяева выигрывали 3:0. Иржи Секач открыл счет на 13-й минуте. На 26-й отличился Клим Костин, а на 36-й – Алексей Емелин.

Далее «Трактору» удалось отыграться. Авторами заброшенных шайб стали Ярослав Косов (39), Алексей Бывальцев (48) и Виталий Кравцов (53).

Судьбу встречи в итоге решил чешский нападающий «Авангарда» Секач, отличившись в формате пять на три на 56-й минуте. Окончательно победу команды Боба Хартли обезопасил Кирилл Семенов, поразив ворота Ивана Федотова на 58-й.

Секач к своему дублю добавил одну результативную передачу, а канадский форвард омского клуба Корбан Найт отметился тремя ассистами.

30 декабря «Авангард» примет «Куньлунь». «Трактор» свой следующий матч проведет 6 января, когда примет в Челябинске «Спартак».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Трактор» (Челябинск) – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Секач (Найт), 12:09 – 1:0. Костин (Найт), 25:29 – 2:0. Емелин, 35:07 – 3:0. Косов, 38:59 – 3:1. Бывальцев (Оберг, Основин), 47:31 (6 на 5) – 3:2. Кравцов (Седлак, Бэйлен), 52:22 – 3:3. Секач (Толчинский, Найт), 55:58 (большинство 5 на 3) – 4:3. Семенов (Береглазов, Секач), 57:58 – 5:3.

Вратари: Бобков – Федотов.

источник: «Советский спорт»
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