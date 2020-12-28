«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Металлург» (видео)

«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным

Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).