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28 декабря 19:21

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Металлург» (видео)

Клуб из Уфы одержал четвертую победу в пяти последних матчах в сезоне.

Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт (2-я минута), Михаил Науменков (8), Владимир Жарков (46) и Александр Кадейкин (58), у магнитогорского клуба отличились Андрей Чибисов (15) и Богдан Потехин (38).

После этой игры «Салават Юлаев» набрал 51 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе 50 очков, занимает пятое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» «Металлург» 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Плэтт (Жарков, Кадейкин), 01:26 - 1:0. Науменков (Гранлунд, Хартикайнен), 07:21 - 2:0. Чибисов (Плотников), 14:01 - 2:1. Потехин (Неколенко), 37:36 - 2:2. Жарков (Лисовец), 45:54 - 3:2. Кадейкин (Жарков), 57:28 - 4:2.

Вратари: Метсола – Кошечкин.

источник: «Советский спорт»
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