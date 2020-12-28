«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Металлург» (видео)

Хоккеисты «Салавата Юлаева» обыграли «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Джефф Плэтт (2-я минута), Михаил Науменков (8), Владимир Жарков (46) и Александр Кадейкин (58), у магнитогорского клуба отличились Андрей Чибисов (15) и Богдан Потехин (38).
После этой игры «Салават Юлаев» набрал 51 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе 50 очков, занимает пятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» – «Металлург» – 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)
Голы: Плэтт (Жарков, Кадейкин), 01:26 - 1:0. Науменков (Гранлунд, Хартикайнен), 07:21 - 2:0. Чибисов (Плотников), 14:01 - 2:1. Потехин (Неколенко), 37:36 - 2:2. Жарков (Лисовец), 45:54 - 3:2. Кадейкин (Жарков), 57:28 - 4:2.