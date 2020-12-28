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28 декабря 20:04
автор: Виктор Шарафудинов

Билл Питерс: Успехи «Автомобилиста» в домашней серии – хороший задел на будущее

Екатеринбургская команда одержала три победы подряд.

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал «сухую» победу в домашнем матче против «Амура» с результатом 3:0.

«Хорошая игра, хорошее движение шайбы, – цитирует Питерса официальный сайт КХЛ. – Мне понравилось, как мы действовали в зоне обороны. Где-то в концовке нужно было действовать увереннее. Мы сделали большой упор на игру в своей зоне. В последних пяти матчах мы пропустили всего четыре шайбы. Увереннее стали действовать в обороне. Победы в домашней серии – хороший задел на будущее. Доволен своей командой, мы сыграли две трети регулярного чемпионата. У нас хорошая глубина состава, в следующем матче должен сыграть Хольцер, который добавит вариативности в обороне.

Отлично, что наш фарм-клуб переезжает в пригород Екатеринбурга. Я несколько раз был на матчах нашего клуба МХЛ. Мы активно привлекаем молодежь к составу. Если будет необходимость, то мы сможем воспользоваться услугами «Горняка». Отлично, что все три команды нашей системы находятся рядом друг с другом.

Хочу поздравить наших болельщиков с новогодними праздниками, наслаждайтесь праздниками. Отлично, что зрители снова на трибунах, они поддерживают нас, и это чувствуется. Наши болельщики такие громкие, что я даже не слышу вопросы журналистов в перерыве. Мы с ребятами в раздевалке обсуждаем это».

Набрав 48 очков в 39 матчах, «Автомобилист» занимает шестое место в Восточной конференции.

источник: КХЛ
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