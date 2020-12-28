Боб Хартли: Мы проявили характер в матче с «Трактором» и одержали хорошую победу

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал победу команды в домашнем матче против «Трактора» (5:3).

- Ребята проявили характер. Знали, что будет тяжело. В начале мы заставили их заплатить за те ошибки, которые они допустили, а дальше игра перевернулась с ног на голову.

Я доволен ребятами, хорошая победа, несмотря на все повреждения и болезни, которые есть в нашей команде. Мы проявили характер и одержали хорошую победу, - приводит слова Хартли пресс-служба «Трактора».

Добавим, что после этой игры «Трактор», имея в активе 50 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», набрав 54 очка, занимает на «Востоке» второе место.