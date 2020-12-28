Николай Заварухин: Сыграли здорово. Хорошо, что Харри Сятери сегодня помог

После матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» – «Сибирь» главный тренер новосибирской команды Николай Заварухин пообщался с журналистами. Его команда одержала в Нур-Султане победу со счетом 3:1.

«Хорошая игра была, – цитирует пресс-конференцию Заварухина официальный сайт «Барыса». – Очень понравилась команда. Сегодня живая команда была и скамейка запасных. Здорово сыграли, по результату.

Первый период – имели шансы забить, но пропустили необязательный гол. Во втором периоде имели три выхода один в ноль.

И хорошо, что Харри Сятери сегодня помог. Больше всего понравилось, что эмоции есть у ребят. Командная победа.

Не пожалел ли, что раньше не поменял звенья? В разных играх по-разному. Где-то было не очень хорошо, я менял сочетания. Сегодня да – сыграли неплохо. Четвертое звено тоже делало свое дело. Главное, что это принесло результат. Правильно сделали, что поменяли».