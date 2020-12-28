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28 декабря 20:32

Анвар Гатиятулин: Допустили ошибки, за которые «Авангард» нас наказал

Клуб из Челябинска потерпел третье поражение в пяти последних матчах регулярного чемпионата.

Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение команды в выездном матче против «Авангарда» (3:5).

- Непростой матч. Готовились к нему. Начали неплохо, но, к сожалению, допустили ошибки, за которые нас наказали. Третий период — удалось переломить игру, но эти ошибки — соперник нас наказал, и, к сожалению, проиграли сегодня, - приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

Добавим, что после этой игры «Трактор», имея в активе 50 очков, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард», набрав 54 очка, занимает на «Востоке» второе место.

источник: ХК «Трактор»
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