Генменеджер «Тампа-Бэй»: Потеря Кучерова - тяжелейший удар

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй» Жюльен Брисбуа считает, что без травмированного форварда Никиты Кучерова команде станет сложнее пробиться в плей-офф.

- Потеря Кучерова - тяжелейший удар. Нам было бы непросто пробиться в плей-офф даже с Кучеровым, а без него станет еще тяжелее. Вот что нас ждет впереди, - приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в минувшем сезоне Кучеров набрал 85 очков (33+52) в 68 матчах регулярного чемпионата, а также стал лучшим бомбардиром плей-офф, заработав 34 очка (7+27) в 25 встречах.

Регулярный чемпионат НХЛ начнется 13 января и завершится 8 мая.