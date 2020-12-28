Жюльен Брисбуа: Стэмкос готов работать в тренировочном лагере без ограничений

- Мы исходим из того, что он полностью готов работать в тренировочном лагере с самого начала. По последней информации, которой я располагаю, там нет никаких ограничений, - приводит слова Брисбуа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Стэмкос принял участие в третьем матче финальной серии с «Далласом», сыграв пять смен и проведя на льду 2 минуты 47 секунд, - «Тампа-Бэй» победила со счетом 5:2, а сам он забросил одну шайбу. Это был первый матч Стэмкоса с 25 февраля, когда форвард получил травму нижней части тела. После этой встречи тренер «Лайтнинг» Джон Купер заявил, что это был последний матч форварда в сезоне.