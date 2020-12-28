«Торпедо» дома одержало победу над рижским «Динамо» (видео)

В регулярном чемпионате КХЛ нижегородское «Торпедо» дома обыграло рижское «Динамо» с результатом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

По ходу встречи хозяева дважды выходили вперед, а гостям дважды удалось отыграться.

Форвард «Торпедо» открыл счет на 28-й секунде встречи, на 18-й ворота рижан поразил Дамир Жаявров, а на 57-й Марк Марин стал автором победного гола команды Дэвида Немировски.

Стоит отметить, что Жафяров принял участие во всех трех успешных атаках и добавил к своему голу две результативные передачи.

В составе «Динамо» дубль сделал Рихард Букартс, отличившись на второй и 23-й минутах.