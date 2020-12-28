«Торпедо» дома одержало победу над рижским «Динамо» (видео)

В регулярном чемпионате КХЛ нижегородское «Торпедо» дома обыграло рижское «Динамо» с результатом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).
По ходу встречи хозяева дважды выходили вперед, а гостям дважды удалось отыграться.
Форвард «Торпедо» открыл счет на 28-й секунде встречи, на 18-й ворота рижан поразил Дамир Жаявров, а на 57-й Марк Марин стал автором победного гола команды Дэвида Немировски.
Стоит отметить, что Жафяров принял участие во всех трех успешных атаках и добавил к своему голу две результативные передачи.
В составе «Динамо» дубль сделал Рихард Букартс, отличившись на второй и 23-й минутах.
«Торпедо» идет на седьмом месте на «Востоке», набрав 45 очков в 40 встречах.
Рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции и является худшей командой КХЛ на данный момент. Латвийский клуб набрал в 38 матчах лишь 17 очков.
30 октября состоятся матчи «Спартак» – «Динамо» (Рига) и «Торпедо» – «Локомотив».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Рига) – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Голы: Чехович (Жафяров), 00:28 – 1:0. Букартс (Дзиеркалс, Скарлетт), 01:17 (в большинстве) – 1:1. Жафяров (Уайдман, Мили), 17:38 – 2:1. Букартс (Зиле, Шваненбергс), 22:46 – 2:2. Марин (Жафяров, Мили), 56:55 – 3:2.
Вратари: Серебряков – Налимов.