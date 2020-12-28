Хет-трик Кузьменко помог СКА переиграть «Сочи»

Хоккеисты СКА переиграли «Сочи» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе петербургской команды заброшенными шайбами отличились Владислав Цицюра (25-я минута) и Андрей Кузьменко (42, 54, 56), у сочинской команды отличился Кирилл Петьков (55).

После этой игры СКА набрал 58 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 28 очков, занимает на «Западе» десятое место.

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Регулярный чемпионат

«Сочи» – СКА – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Цицюра, 24:22 - 0:1. Кузьменко (Ткачев, Кемппайнен), 41:17 - 0:2 (бол). Кузьменко (Ткачев, Кемппайнен), 53:19 - 0:3 (бол). Петьков (Точицкий, Мищенко), 54:26 - 1:3. Кузьменко (Бурдасов, Морозов), 55:04 - 1:4.