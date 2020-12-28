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28 декабря 21:51
автор: Виктор Шарафудинов

«Йокерит» в овертайме обыграл «Локомотив» благодаря дубль Хаапалы (видео)

Хенрик сравнял счет за 90 секунд до конца основного времени, а затем стал автором победного гола финского клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» в овертайме одержал победу над «Локомотивом» с результатом 4:3.

Американский форвард хозяев Джордан Шредер открыл счет на 17-й минуте, реализовав большинство.

На 18-й Антон Ландер восстановил равновесие, а на 24-й Артур Каюмов вывел ярославскую команду вперед.

На второй перерыв команды ушли при счете 2:2, поскольку на 39-й минуте отличился Вели-Мати Савинайнен, но в начале третьего периода Теэму Пулккинен вывел «Локомотив» вперед (на 42-й минуте).

Тем не менее, в итоге два очка заработал «Йокерит» Хенрик Хаапала сравнял счет на 59-й минуте, а на второй минуте овертайма оформил дубль, став автором победного гола финского клуба.

«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции, а «Йокерит» – восьмое.

Ярославцы набрали 53 очка в 38 матчах. У финского клуба 43 очка после 35 встреч.

30 декабря состоятся матчи «Торпедо» – «Локомотив» и «Йокерит» – СКА.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) – «Локомотив» (Ярославль) – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Шредер (О’Нилл, Грант), 16:45 (в большинстве) – 1:0. Ландер (Баранцев, Петерссон), 17:59 – 1:1. Каюмов (Ландер, Баранцев), 23:05 (в большинстве) – 1:2. Савинайнен (Шредер, Йенсен), 38:48 – 2:2. Пулккинен (Кудрявцев, Паскуале), 41:28 – 2:3. Хаапала (Йоэнсуу), 58:30 – 3:3. Хаапала, 61:31 – 4:3.

Вратари: Линдбек – Паскуале.

источник: «Советский спорт»
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