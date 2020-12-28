«Йокерит» в овертайме обыграл «Локомотив» благодаря дубль Хаапалы (видео)

В регулярном чемпионате КХЛ «Йокерит» в овертайме одержал победу над «Локомотивом» с результатом 4:3.

Американский форвард хозяев Джордан Шредер открыл счет на 17-й минуте, реализовав большинство.

На 18-й Антон Ландер восстановил равновесие, а на 24-й Артур Каюмов вывел ярославскую команду вперед.

На второй перерыв команды ушли при счете 2:2, поскольку на 39-й минуте отличился Вели-Мати Савинайнен, но в начале третьего периода Теэму Пулккинен вывел «Локомотив» вперед (на 42-й минуте).

Тем не менее, в итоге два очка заработал «Йокерит» Хенрик Хаапала сравнял счет на 59-й минуте, а на второй минуте овертайма оформил дубль, став автором победного гола финского клуба.