Московское «Динамо» всухую разгромило «Спартак» (видео)

Хоккеисты московского «Динамо» переиграли «Спартак» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отличились Дмитрий Яшкин (6-я, 16-я и 24-я минуты), Андрей Миронов (7), Михал Чайковски (20) и Вадим Шипачев (27).

Отметим, что голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 39 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Динамо» набрало 52 очка и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмое место.

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