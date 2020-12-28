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28 декабря 21:56

Московское «Динамо» всухую разгромило «Спартак» (видео)

Капитан бело-голубых Вадим Шипачев после этой встречи набрал 713 очков в российской карьере и вошел в пятерку лучших бомбардиров отечественного хоккея.

Хоккеисты московского «Динамо» переиграли «Спартак» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.

В составе бело-голубых заброшенными шайбами отличились Дмитрий Яшкин (6-я, 16-я и 24-я минуты), Андрей Миронов (7), Михал Чайковски (20) и Вадим Шипачев (27).

Отметим, что голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 39 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Динамо» набрало 52 очка и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмое место.

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Спартак» – Динамо – 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
Голы: Яшкин (Чайковски, Шипачев), 05:59 - 0:1 (бол). Миронов (Алексеев, Ефремов), 06:22 - 0:2. Яшкин (Кагарлицкий), 16:15 - 0:3. Чайковски (Шипачев), 19:20 - 0:4. Яшкин (Шипачев), 23:30 - 0:5. Шипачев, 26:15 - 0:6 (мен).

Вратари: Гудачек (00:00- 06:22), Трушков (06:22 – 60:00) – Еременко.
Броски: 39 - 28.
Штраф: 30 – 34.

источник: «Советский спорт»
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