Томи Ламса: Заслуженно победили «Металлург» и с хорошим настроением уходим на перерыв

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Металлургом» (4:2).

- Сегодня нам противостоял очень сильный соперник с хорошим нападением, поэтому мы рады, что добыли два очка. Думаю, что заслуженно победили и с хорошим настроением уходим на перерыв. Всем желаю хорошего настроения перед Новым годом, - цитирует специалиста пресс-служба «Салавата Юлаева».

Добавим, что после этой игры «Салават Юлаев» набрал 51 очко и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург», имея в активе 50 очков, занимает пятое место.