Андрей Разин: Как никогда спокойно стоялось на лавочке

Главный тренер «Северстали» подвел итоги встречи с «Нефтехимиком» (7:2).

- Хорошая, уверенная победа. Как никогда спокойно стоялось на лавочке. Жалко, что Хабарову прилетело, немножко омрачило это победу. Очень дисциплинированно сыграли, забили свои голы. Жалко, что в начале такие качели были, - цитирует Разина пресс-служба череповецкой команды.

Добавим, что «Северсталь» прервала серию из трех поражений и, набрав 45 очков в 40 матчах, расположилась на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамская команда занимает на «Востоке» 12-ю строчку, имея 20 очков после 39 встреч.