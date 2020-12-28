Владимир Крикунов: Думал, в матче со «Спартаком» мы будем тяжелее, играли четвертый матч через день

- Мы настраивались на игру серьезно. Думал, что мы будем тяжелее, ведь играли четвертый матч через день. Удачно забили в начале, и игра удачно пошла. В третьем периоде готовились к следующий игре больше. Все молодцы. Меньшинства много было, но сыграли хорошо. Еременко все ошибки подчищал.

- После шестой шайбы пошла жесткая игра. Не боялись за первое звено?

- Я их попросил быть готовыми к этому. Чтобы били первыми и не ждали, пока их ударят, - цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо».

Отметим, что на двоих команды набрали 64 минуты штрафа в этой встрече.

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 52 очка и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмое место.