Олег Знарок: Перебросали «Динамо» и в зоне атаки провели больше времени, но где-то ошиблись

- Не скажу, что запала не осталось, и что команда плохо играла. Какие-то шайбы нам забили, бывает такое, в принципе, даже по статистике мы их перебросали, и в зоне атаки больше времени провели, но где-то ошиблись. Бывают такие матчи, - цитирует Знарка пресс-служба «Динамо».

Отметим, что на двоих команды набрали 64 минуты штрафа в этой встрече.

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 52 очка и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмое место.