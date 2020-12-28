Андрей Миронов: Самый интересный хоккей начнется в плей-офф

- Самое главное - победа. У нас в этом году еще заключительная игра в Подольске с «Витязем», хочется с хорошим настроением встретить Новый год. И продолжать готовиться к плей-офф, который уже не за горами. А самый интересный хоккей начнется там, - приводит слова Миронова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 52 очка и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 44 очка, занимает на «Западе» седьмое место.