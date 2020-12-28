Петерис Скудра: После Минска мы сделали нужные выводы

Главный тренер «Динамо» (Рига) прокомментировал поражение в матче с «Торпедо» (2:3).

- Классный матч. Азартный, с обилием моментов и хороших комбинаций. Желание с обеих сторон было великолепное. Против такой быстрой и техничной команды сыграли здорово. При счете «2:2» имели отличные моменты, но должное нужно отдать Серебрякову, который «подтащил». Тем не менее, мы хотим так играть. Я благодарен ребятам, что после Минска мы сделали нужные выводы, - приводит слова Скудры пресс-служба «Торпедо».

Добавим, что рижское «Динамо» занимает последнее 11-е место в Западной конференции и является худшей командой КХЛ на данный момент. Латвийский клуб набрал в 38 матчах лишь 17 очков.