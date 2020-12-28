Лундквисту предстоит операция на открытом сердце

- В последние три недели мое внимание сместилось с тренировочного лагеря и предстоящего сезона в сторону здоровья и того, что я могу делать, а чего не могу. У меня запланирована операция на открытом сердце - замена аортального клапана, а точнее - замена аортального корня и восходящей аорты. У всех нас есть вершины, на которые необходимо подняться. Я сохраняю оптимизм и жду реабилитации», - написал вратарь «Вашингтона» в своем твиттере.

Напомним, что Лундквист, выбранный 205-м номером на драфте 2000 года, выступал за «Рейнджерс» с 2005 года. Всего на его счету 887 матчей и 459 побед в регулярных чемпионатах НХЛ. В конце сентября нью-йоркский клуб выкупили контракт 38-летнего вратаря, рассчитанный до конца сезона-2020/21, а в октябре он подписал соглашение на один год с «Вашингтоном». В декабре Лундквист принял решение приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.