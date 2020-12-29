Летестю завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Как сообщает официальный сайт НХЛ, 35-летний центрфорвард Марк Летестю принял решение завершить карьеру. Нападающий не выходил на лед с октября 2019 года, когда ему было диагностировано воспаление миокарда - воспалительное заболевание мышцы сердца, обусловленное воздействием инфекции, а также возникающее при аллергических и аутоиммунных заболеваниях.

Напомним, что за 11 сезонов в лиге он провел 567 матчей в регулярных сезонах за «Питтсбург», «Коламбус», «Эдмонтон» и «Виннипег», в которых набрал 210 (93+117) очков. В прошлом сезоне Летестю был номинирован на «Билл Мастертон Трофи» - приз, вручаемый за «высокое спортивное мастерство и верность хоккею».