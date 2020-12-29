Андрей Кузьменко: То, что выиграли у «Сочи», конечно, здорово, но нужно улучшать все компоненты игры

Нападающий СКА подвел итоги выездного матча против «Сочи» (4:1).

- То, что выиграли, конечно, здорово. Но это немного не то, чего мы хотим на самом деле, не такую игру себе представляем. Нам нужно намного лучше играть и в обороне, и в атаке, и в средней зоне, улучшать все компоненты игры. Здорово Самонов сыграл, великолепно. Держал нас в игре – красавчик, - цитирует Кузьменко пресс-служба петербургского клуба.

После этой игры СКА набрал 58 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 28 очков, занимает на «Западе» десятое место.