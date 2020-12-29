Швеция обыграла Австрию и одержала вторую победу на молодежном чемпионате мира

Сборная Швеции обыграла команду Австрии в матче второго тура группового этапа молодежного чемпионата мира со счетом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Ноэль Гунлер, по разу отличились Теодор Нидербах и Лукас Раймонд.

Таким образом, шведы одержали вторую победу на турнире и с шестью очками возглавили группу В. В активе сборных США, России и Чехии по три очка. Австрийцы потерпели два поражения в двух встречах.

Оба сегодняшних соперника свои следующие игры на турнире проведут против российской сборной. Встреча Австрия - Россия состоится 30 декабря, а Россия - Швеция - 31-го числа. Оба матча начнутся в 5:30 мск.

Молодежный чемпионат мира

Группа В