Сборная Швеции перед матчем с Россией одержала 54-ю победу кряду на групповой стадии МЧМ

Во вторник молодежная сборная Швеции обыграла команду Австрии на чемпионате мира в Эдмонтоне со счетом 4:0.

Эта победа стала для скандинавской сборной второй на текущем турнире и 54-й подряд на групповой стадии молодежных мировых первенств. Последний раз шведы проигрывали в группе на МЧМ в 2006 году. Тогда скандинавы в овертайме уступили американцам со счетом 2:3 ОТ.

Напомним, что следующим соперником сборной Швеции на турнире в Эдмонтоне станет российская команда. Матч состоится 31 декабря.