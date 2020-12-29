Германия в овертайме обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Германии в овертайме обыграла команду Словакии в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:3 ОТ.

Немцы добились первой победы на турнире. Ранее они уступили Финляндии (3:5) и Канаде (2:16). Словаки, в свою очередь, потерпели второе поражение. До этого они обыграли Швейцарию (1:0) и проиграли канадцам (1:3).

В группе А лидируют Канада и Финляндия, одержавшие по две победы в двух матчах. Словакия и Германия провели по три игры и имеют в своем активе четыре и два очка соответственно. Замыкает турнирную таблицу Швейцария, проигравшая оба матча.

В следующем туре немцы 30 декабря встретятся с командой Швейцарии, а Словакия в этот же день сыграет с Финляндией.

Молодежный чемпионат мира

Группа А

Словакия (U-20) — Германия (U-20) — 3:4 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Штюцле (Элиас, Гнип), 05:39 — 0:1; Мразик (Гольян), 10:07 — 1:1; Миклуха (Коленич, Элиаш), 23:10 — 2:1; Штюцле (Гнип), 28:13 — 2:2; Мразик (Немец, Еллуш), 34:41 — 3:2; Элиас (Гнип, Петерка), 39:14 — 3:3; Циммерман (Петерка, Штюцле), 64:01 — 3:4.