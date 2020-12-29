Агент: Ковальчук ждал предложений из НХЛ и хотел остаться в Америке

Хоккейный агент Александр Черных прокомментировал переход нападающего Ильи Ковальчука в «Авангард».

«Илья ждал предложений из НХЛ. Если бы подождал еще, может быть, там что-то и появилось бы. Плюс Илья — многодетный папа. Конечно, ему хотелось бы остаться в Америке. Но он все взвесил и принял соответствующее решение. Надеюсь, он будет радовать болельщиков «Авангарда» и всего российского хоккея своей хорошей игрой», - цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, в прошлом сезоне Ковальчук успел поиграть за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон». В составе «Кэпиталз» он провел 15 матчей и набрал 5 (1+4) очков.

Ковальчук является Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

Добавим, что «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.