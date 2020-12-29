Илья Ковальчук: Дверь в НХЛ я не закрывал

Илья Ковальчук на пресс-конференции рассказал об обстоятельствах своего перехода в омский «Авангард».

«Думал над решением недолго – спросил семью и быстро принял решение, – цитирует Ковальчука ТАСС. – Не то чтобы была какая-то надежда – я ждал конкретной команды. В той ситуации, которая сложилась в мире, я считал, что мне надо продолжать играть. Такой большой перерыв в моем возрасте это неправильно.

Дверь в НХЛ я не закрывал. За «Авангардом» следил не так пристально. Последние матчи, когда уже было понимание, что я приеду в команду, видел.

Конечно, если получу вызов в сборную, то буду играть. А кого вызывать, это уже вопрос тренерского штаб».

В НХЛ Ковальчук провел 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи. За океаном Илья выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон», а в России в прошлом играл за «Спартак», «Ак Барс», «Химик» и СКА.