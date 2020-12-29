Фазель приедет в Минск для обсуждения вопроса о проведении ЧМ-2021 после 7 января

Президент IIHF Рене Фазель приедет в Минск для встречи с властями Белоруссии и руководством оргкомитета чемпионата мира после 7 января, сообщает ТАСС.

- Конечно, я поеду в Белоруссию. У меня и генерального секретаря IIHF положительные результаты тестов на коронавирус, авиакомпании не пускают на борт без справки об отрицательном результате теста. Сейчас не можем путешествовать, но после православного Рождества встретимся с президентом, с руководством хоккейной федерации, - рассказал функционер.

Ранее швейцарское издание Watson сообщило, что IIHF официально не отменяла чемпионат мира в Белоруссии, но поиск альтернативных вариантов идет полным ходом, а лучшие возможности для его проведения имеют Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава). Также издание отметило, что Фазель должен вылететь в Минск, чтобы лично и как можно мягче сообщить об отмене чемпионата мира главе белорусского государства.