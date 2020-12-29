«Чикаго» подтвердил, что Тэйвз выбыл на неопределенный срок по медицинским показателям

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс» на своем официальном сайте подтвердил информацию СМИ о том, что капитан команды Джонатан Тэйвз выбыл на неопределенный срок по медицинским показателям.

Вот, что о состоянии 32-летнего канадского нападающего заявил генеральный менеджер клуба Стэн Боумэн:

«Здоровье Джонатана является нашим главным приоритетом. Клуб и наш медицинский персонал предоставят все необходимые ресурсы, чтобы помочь ему вернуться к игре.

Мы продолжим поддерживать его, так как он является важной частью нашей семьи. В последнее время я регулярно общаюсь с Джонатаном и буду продолжать это делать».

В минувшем сезоне 32-летний Тэйвз сыграл 70 матчей в регулярном чемпионате, заработав 60 очков (18+42), а также забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи в девяти матчах плей-офф.