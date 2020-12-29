IIHF сообщила об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом на молодежном чемпионате мира

Со старта предварительного раунда молодежного чемпионата мира по хоккею было проведено 2590 тестов на COVID-19 среди всех игроков, персонала и официальных лиц турнира.

Как сообщает пресс-служба IIHF, среди десяти команд-участниц новых положительных результатов тестов на коронавирус не выявлено. Также не было зарегистрировано ни одного положительного случая по результатам тестов, проведенных среди официальных лиц турнира и представителей IIHF.

Отмечается, что пять игроков из сборной Германии были выпущены из карантина и могут вернуться в свою команду для участия в турнире.

«Все сотрудники и игроки команд, а также все официальные лица на льду и за его пределами будут продолжать проходить ежедневное тестирование на протяжении всего чемпионата мира. Исполнительный комитет соревнований регулярно получает обновления через медицинский комитет турнира и будет продолжать анализировать результаты тестирования», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте IIHF.