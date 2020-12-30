Сборная США разгромила Чехию, забросив семь безответных шайб

Сборная США разгромила команду Чехии в матче группового раунда молодежного чемпионата мира со счетом 7:0.

В составе американской команды заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк (26-я и 36-я минуты), Тревор Зеграс (34, 47), Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).

Голкипер сборной США Спенсер Найт, отразив 22 броска, записал на свой счет первый «сухой» матч на турнире.

Отметим, что американская команда одержала вторую победу на турнире подряд с общей разницей в счете 18:0.

После этой встречи сборная США набрала шесть очков и вышла в лидеры группы В, чешская команда с тремя очками занимает четвертое место.