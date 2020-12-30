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30 декабря 00:29

Сборная США разгромила Чехию, забросив семь безответных шайб

Нападающий американской команды Тревор Зеграс набрал в этой встрече 5 (2+3) очков.

Сборная США разгромила команду Чехии в матче группового раунда молодежного чемпионата мира со счетом 7:0.

В составе американской команды заброшенными шайбами отметились Бобби Бринк (26-я и 36-я минуты), Тревор Зеграс (34, 47), Артур Калиев (49), Коул Кофилд (51) и Мэттью Болди (52).

Голкипер сборной США Спенсер Найт, отразив 22 броска, записал на свой счет первый «сухой» матч на турнире.

Отметим, что американская команда одержала вторую победу на турнире подряд с общей разницей в счете 18:0.

После этой встречи сборная США набрала шесть очков и вышла в лидеры группы В, чешская команда с тремя очками занимает четвертое место.

Молодежный чемпионат мира
Группа В

США – Чехия – 7:0 (0:0, 3:0, 4:0).

Голы: Бринк (Хеллесон), 25:33 - 1:0. Зеграс (Тран), 33:00 - 2:0. Бринк (Бенирс, Джонсон), 35:56 - 3:0. Зеграс, 46:03 - 4:0. Калиев (Йорк, Зеграс), 48:18 - 5:0 (бол). Кофилд (Зеграс, Йорк), 50:22 - 6:0 (бол). Болди (Зеграс, Кофилд), 51:22 - 7:0 (бол).

Вратари: Найт – Паржик (00:00 - 51:22), Ник Малик (51:22 – 60:00)
Броски: 32 – 22.
Штраф: 4 – 24.

источник: «Советский спорт»
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