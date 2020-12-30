Сборная Канады разгромила Швейцарию со счетом 10:0

Матч группового этапа молодежного чемпионата мира Канада – Швейцария завершился крупной победой «кленовых листьев» – 10:0.

В их составе по дублю оформили Джейкоб Пеллетье и Куинтон Байфилд. Еще по шайбе забросили Филип Томасино, Дилан Козенс, Райан Судзуки, Коннор Макмайкл, Коул Перфетти и Кейден Гуле.

После этого матча канадцы, у которых девять очков, занимают первое место в группе А. Швейцарцы, потерпев третье поражение подряд, расположились на последней, пятой позиции.

1 января 2021 года сборная Канады сыграет с командой Финляндии, а Швейцария днем ранее проведет встречу с Германией.

МЧМ-2021