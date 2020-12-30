Сборная России разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021

Матч группового этапа молодежного чемпионата мира Австрия – Россия завершился в пользу номинальных гостей – 7:1.

В их составе лучшим оказался Василий Подколзин. Он оформил дубль. Еще по шайбе забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, а также Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У проигравших отличился Зенна Петерс.

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова досрочно вышли в плей-офф соревнований. В данный момент они занимают второе место в таблице группы В, набрав шесть очков. Австрийцы расположились на последней, пятой строчке, потерпев третье поражение кряду.

Добавим, что 31 декабря россияне сыграют с командой Швеции, а сборная Австрии в тот же день проведет встречу с коллективом из Чехии.

МЧМ-2021. Групповой этап