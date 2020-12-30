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30 декабря 07:48
автор: Артур Гичунцев

Сборная России разгромила Австрию и вышла в плей-офф МЧМ-2021

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне.

Матч группового этапа молодежного чемпионата мира Австрия – Россия завершился в пользу номинальных гостей – 7:1.

В их составе лучшим оказался Василий Подколзин. Он оформил дубль. Еще по шайбе забросили Родион Амиров, Марат Хуснутдинов, Артемий Князев, а также Егор Афанасьев и Арсений Грицюк. У проигравших отличился Зенна Петерс.

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова досрочно вышли в плей-офф соревнований. В данный момент они занимают второе место в таблице группы В, набрав шесть очков. Австрийцы расположились на последней, пятой строчке, потерпев третье поражение кряду.

Добавим, что 31 декабря россияне сыграют с командой Швеции, а сборная Австрии в тот же день проведет встречу с коллективом из Чехии.

МЧМ-2021. Групповой этап

Квартет В

Австрия – Россия – 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 4 Амиров; 0:2 – 6 Подколзин (Чистяков, Бычков); 0:3 – 13 Подколзин (Амиров, Князев); 0:4 – 16 Хуснутдинов (Бычков, Подколзин); 1:4 – 27 Питерс (Каспер); 1:5 – 41 Подколзин (Афанасьев, Князев); 1:6 – 57 Афанасьев (Грицюк, Абрамов); 1:7 – 58 Грицюк (Бычков, Афанасьев)

источник: «Советский спорт»
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