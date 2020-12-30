Чинахов получил травму в матче со сборной Австрии

Нападающий сборной России Егор Чинахов досрочно завершил матч с командой Австрии (7:1) на групповом этапе молодежного чемпионата мира.

19-летний форвард завершил игру на пятой минуте, ударившись о борт после нарушения правил со стороны защитника австрийцев Якоба Пфеффера. Детали его повреждения пока неизвестны.

Добавим, что сборная России, разгромив австрийцев, досрочно вышла в плей-офф.

В заключительном матче группового этапа подопечные Игоря Ларионова сыграют с командой Швеции, а сборная Австрии проведет встречу с коллективом из Чехии. Обе игры состоятся 31 декабря.