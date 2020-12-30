«Это была наша лучшая игра». Тренер австрийцев – о матче со сборной России

Главный тренер сборной Австрии Роже Бадер высказался после поражения от команды России на групповом этапе молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне (Канада).

«Это была лучшая игра на турнире, за исключением матча со Швейцарией. Мы забили гол, сделали шаг по сравнению с прошлой игрой со шведами. У нас были голевые моменты, хоть и не на протяжении всего матча. Но во втором периоде мы играли здорово», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Напомним, подопечные Игоря Ларионова досрочно вышли в плей-офф соревнований. В данный момент они занимают второе место в таблице группы В, набрав шесть очков. Австрийцы расположились на последней, пятой строчке, потерпев третье поражение кряду.

Добавим, что 31 декабря россияне сыграют с командой Швеции, а сборная Австрии в тот же день проведет встречу с коллективом из Чехии.