Игорь Ларионов: Сыграет ли Чинахов со Швецией? Тяжело сказать. Решать будут доктора

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов прокомментировал крупную победу над командой Австрии (7:1), а также высказался о текущем состоянии форварда Егора Чинахова.

«Больше всего мне понравилось, что мы выиграли. Ребята, которые не могли забить в предыдущих встречах, наконец-то смогли забить. Хотел бы выразить респект сборной Австрии, соперник сражался.

Сыграет ли Чинахов со Швецией? Тяжело сказать. Думаю, доктора будут решать. Пока я не могу сказать, что будет завтра. На данный момент он не готов играть со шведами», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче группового этапа национальная команда сыграет со Швецией, а сборная Австрии проведет встречу с коллективом из Чехии. Оба игры пройдут 31 декабря.