Игорь Ларионов: Матч с Австрией дал почувствовать уверенность в своих силах

Главный тренер сборной России Игорь Ларионов высказался после матча с командой Австрии на групповом этапе молодежного чемпионата мира.

«Матч с Австрией дал почувствовать уверенность в своих силах. Хочется, чтобы все тройки забивали, но это хоккей. В этом плане я особо не переживаю. Знаю, что эти ребята могут играть еще лучше.

Плеймейкеров не хватает во многих командах, но у нас есть ребята, которые могут забить и отдать. У нас сильная центральная линия. Не концентрируюсь на том, что чего-то не хватает. Мы на МЧМ сильнейшим составом. Конечно, будут еще изменения, но незначительные», – цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в заключительном матче группового этапа национальная команда сыграет со Швецией, а сборная Австрии проведет встречу с коллективом из Чехии. Оба игры пройдут 31 декабря.