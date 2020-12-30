Владислав Третьяк: Со шведами нужно играть на высоких скоростях, они очень техничные ребята

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча с командой Швеции.

«Со шведами нужно играть только на высоких скоростях, потому что они очень техничные ребята, на малой скорости их трудно обыграть, а на большой они ошибаются. Тарасов в свое время нам говорил об этом. Я пожелал Ларионову, чтобы они играли на высоких скоростях и дисциплинированно, без удалений.

Каждой пятерке достаточно 35-40 секунд на льду для этого, такими быстрыми сменами тогда и сейчас играет ЦСКА. Это сбивает с толку соперника, нужно наседать на защитников, и они будут ошибаться», – цитирует Третьяка ТАСС.

Добавим, что среду, 30 декабря россияне разгромили со счетом 7:1 команду Австрии и досрочно вышли в плей-офф.